«Сочи» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 10-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Ростов» в 10-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.65.

«Одна из самых интересных пар тура — противостояние Юга в Сочи: команда Владимира Федотова сыграет с «Ростовом». Предыстория всем прекрасно известна, подоплёка также хорошо известна. За 1:10, как мне кажется, «Сочи» ещё ответит «Ростову». И, может быть, это не сейчас произойдёт, а во втором круге, но «Ростов» имеет зуб на «Сочи», в этом не приходится сомневаться. Я бы с удовольствием порекомендовал прогноз на жёлтые карточки. Мне кажется, Карпин очень серьёзно настроит команду. Как бы всё не превратилось в бойню, в драку. «Ростову» ещё долго будет сниться результат 1:10, а «Сочи» это долго будут припоминать.



Может, футбола здесь будет немного, зато много борьбы, жёлтых карточек, а возможно, и удаление случится.



С отъездом Шомуродова придётся Карпину перестраивать атаку. Обухова взяли из «Тамбова». Думаю, что «Ростов» вряд ли полезет в открытый бой с «Сочи». Большого количества мячей не жду. Плюс в Сочи не самого лучшего качества газон, это было видно по игре с «Краснодаром». Думаю, «Ростов» способен не проиграть в низовом матче.



Мой прогноз — «Ростов» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.65».