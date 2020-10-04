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«МЮ» — «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на центральный матч 4-го тура АПЛ

«МЮ» — «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на центральный матч 4-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.91.

«Для Моуринью возвращение на «Олд Траффорд» – особая история. Матч дома с МЮ Жозе сыграл вничью — 1:1. Для португальского специалиста этот матч имеет принципиальное значение. Но матчи без зрителей очень сложны для прогноза. Они проходят по непредсказуемому сценарию. Если бы со зрителями, с уверенностью говорил бы, что МЮ выиграет. Но без зрителей все иначе.

«Тоттенхэм» набрал неплохой ход, много забивает. Что такое израильский футбол, мы видели в матче с «Ростовом». «Хайфа» – команда с виду организованная, но пропустила 7 мячей, и это ещё «шпоры» играли без Бэйла.

Встреча МЮ и «Тоттенхэма» может уложиться в диапазон от 0:0 до 3:3.

Атака с обеих сторон выглядит внушительно, команды забивают в последних матчах, забивают хорошо. На мой взгляд, верховой матч просматривается с большей вероятностью, чем низовой. Рискнул бы и взял ТБ (3.5)».

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