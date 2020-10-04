«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 10-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар».
Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 3.52.
«Краснодар» сразу после празднования выхода в групповой этап Лиги чемпионов будет играть с «Динамо» в Москве. Состояния «Динамо» сейчас никто, наверное, не понимает. Новиков покинул пост главного тренера после позорного проигрыша в матче с «Химками». Клуб в поисках нового главного тренера. Пока руководить командой будет Александр Кульчий. Не знаю, встряхнут ли команду перемены на тренерском мостике. «Динамо» — команда-загадка. Но, вообще, в матчах с атакующими командами у «Динамо» в этом сезоне хорошие результаты. С тем же «Ростовом», «Зенитом». Но Новиков ушел. Сложно сказать, в каком стиле «Динамо» планирует играть, каким будет состав.
«Краснодар» отметил успех. Думаю, успеет команда прийти в себя до встречи с «Динамо». Нужно переключаться. Очки в чемпионате очень нужны. Понятно, в каком ключе будет играть «Краснодар». Он от своего футбола отступать не будет. А сейчас еще и уверенность дополнительная появилась после побед в матчах с ПАОКом.
Думаю, яркий будет футбол, с забитыми мячами. От стиля «Краснодара» все будет идти. Выберу ставку «Краснодар» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча".
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