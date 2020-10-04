«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч 10-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Вот где жду результативной игры, так это в Казани. Слуцкий против Талалаева. «Ахмат» — команда бегающая, очень много бегающая, прессингующая и заставляющая соперника ошибаться. «Рубин» пока еще, скажем так, не добился стабильности, хотя команда много создает, но в обороне есть проблемы. «Ахмат» с атакой, с неплохой «скамейкой», с квалифицированными кадрами впереди может огорчить «Рубин» в Казани.



Но и «Рубин» с помощью Хвичи, Макарова, Деспотовича и других футболистов, того же Хван Ин Бома, может забить в ворота «Ахмата».



На мой взгляд, в этой паре, где тренеры друг друга хорошо знают, вероятен обмен забитыми мячами. «Обе забьют» за 1.85».