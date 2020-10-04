«Вулверхэмптон» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Фулхэм».
Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (-1) за 1.99.
«У «Фулхэма» три поражения в трёх матчах на старте сезона, причём в них лондонцы пропустили аж десять мячей. В принципе никто особо и не строил иллюзий относительно перспектив команды Скотта Паркера, но всё же была надежда на то, что её уровень не будет совсем уж неподобающим для Премьер-лиги.
Против «Вулверхэмптона» ко всему прочему не сможет сыграть Тете, а судя по предыдущим матчам, именно через нидерландца у Паркера строится, по сути, вся атакующая игра. По крайней мере, регулярно обострять ситуацию у чужих ворот до сих пор получалось только у него.
«Волки» проиграли три матча подряд во всех турнирах, а в прошлом туре были биты «Вест Хэмом» — 0:4. Причём во всех трёх играх тактически проигрывал Нуну Санту, что с ним бывает нечасто. Не сказал бы, что команда плохо готова функционально, хотя, может, какая-то психологическая пресыщенность футболом у некоторых его подопечных присутствует.
Думаю, здесь должна последовать реакция. «Фулхэм» — подходящий соперник для того, чтобы обыграть его на классе. И для этого даже не потребуются какие-то тактические изощрения».
- 4 октября 2020
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