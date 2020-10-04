«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Наполи».
Ставка: ничья в первом тайме за 2.32.
«В третьем туре Серии А «Ювентус» дома примет «Наполи». Это ещё один матч с приставкой «супер» в этом туре, да и вообще в чемпионате. Такие игры всегда интересно смотреть. Команды доказывают свой уровень и всегда показывают зрелищный футбол.
У «Ювентуса» наступил интересный период. Сейчас становится ясно, как прогрессирует команда с новым тренером — Андреа Пирло. Команда под руководство Дженнаро Гаттузо явно показывает результат, но у него, конечно, и времени больше было — примерно на год.
«Наполи» хорошо начал сезон. Забыли неаполитанцы не самую удачную концовку прошлого розыгрыша. Сейчас они в двух турах победили и находятся там, где должны быть, — в верхней части турнирной таблицы.
Однако сейчас там пока нет «Ювентуса», давнего безоговорочного чемпиона Италии. Дело в том, что во втором туре у туринцев произошла осечка в игре с «Ромой» — ничья. Выявились проблемы «старой синьоры» в обороне.
Но это только начало чемпионата. Сейчас может произойти всё что угодно. В «Ювентусе» сейчас происходят определённые изменения. «Наполи» в этом плане более стабилен.
Пока трудно сказать, как они сыграют, на чём будет сделан акцент в игре. Глобальные выводы будут ясны на дальней дистанции. Не думаю, что их встреча с самого начала будет яркой и открытой. Я предположу, что в первые 45 минут команды будут играть равно. Результативно они сыграют или нет, не знаю.
Моя ставка — ничья в первом тайме».
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