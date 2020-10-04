«Десна» — «Шахтёр»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Украины

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч украинской Премьер-лиги «Десна» – «Шахтер».
Ставка: победа «Десны» с форой (+1) за 2.24.
«В матче пятого тура УПЛ «Десна» встречается с «Шахтером». У команд одинаковое количество очков. В таблице занимают соседние места — третье и четвертое.
Донецкая команда неважно начала чемпионат. Пока результат показывает совсем не тот, на который рассчитывали болельщики, футболисты, тренеры. У «Шахтера» проблемы с результативностью, в игре.
В преддверии Лиги чемпионов донецкий клуб тревожит. Две ничьи в четырех матчах, причем с не самыми сильными командами. Может, команда Каштру просто решила лучше подготовиться к ЛЧ и не бросать все силы на УПЛ?
Но «Десна» — не тот соперник, с которым можно играть расслаблено. Команда участвовала в квалификации в еврокубки. Немного не повезло, не прошли дальше. Но клуб очень крепкий. Бой «Шахтеру» даст однозначно.
Статистика последних матчей у «Десны» такая же, какая и у донецкого клуба: две победы и две ничьи. Причем одна ничья — в матче с сильным соперником, киевским «Динамо».
В этой встрече, думаю, «Шахтер» сильнее. Вероятнее всего, выиграет. Но не уверен, что будет большой счет. «Десна» сейчас, повторюсь, очень неплоха. Показала, что умеет справляться с топ-командами.
Предлагаю поставить на то, что выиграет «Десна», с форой (+1)».
- 4 октября 2020
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