«Ювентус» — «Наполи»: прогноз Георгия Черданцева на матч 3-го тура чемпионата Италии

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 3-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Наполи».
Ставка: гол Роналду за 2.07.
«Ювентус» — «Наполи». Команды находятся в отличной форме в начале сезона. Особенно впечатляет «Наполи». У Пирло это все начало карьеры, но в самом начале вырисовываются хорошие отношения с Роналду, а для «Ювентуса» и лично для Роналду это очень важно. Кстати, для Пирло это тоже очень важно, как показал предыдущих несложившийся опыт отношений Роналду и Сарри.
Роналду забивает, он в хорошей форме. В непредсказуемом матче может произойти всё что угодно, поэтому «ОлимпБет» дает отличную ставку за гол Роналду за 2,07. У «Наполи» проблема с отсутствием Инсинье, поэтому «Ювентус» все же фаворит.
С другой стороны, «Наполи» сейчас очень хорошо готов, поэтому Гаттузо будет готов к игре против Пирло, который такие матчи с таким соперником еще не играл. У Роналду всегда есть возможность пробить пенальти, гол со штрафного, поэтому — гол Роналду за 2.07".
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