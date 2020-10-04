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«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 10-го тура РПЛ в Москве

«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 10-го тура РПЛ в Москве
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар» в 10-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.65.

«Краснодар» после эйфории, выхода в групповой этап Лиги чемпионов отправляется на матч против московского «Динамо».

Кирилл Новиков больше уже не тренер «Динамо». Александр Кульчий готовит команду к этой встрече. Но там еще большой вопрос — то ли Кульчий готовит, то ли Желько Бувач. «Динамо» пока на перепутье. Понимания, кто возглавит команду в перспективе, в ближайшую паузу, когда сборные будут играть, пока нет.

Но как-то реагировать на поражение от «Химок» надо. Я не думаю, что пара Кульчий-Бувач рискнет сыграть с «Краснодаром» в открытый футбол. Это будет примерно такой же футбол, как «Динамо» навязывало «Зениту». Нужно не дать сыграть внизу, закрыть фланги и так далее.

Не исключено, что у «Краснодара» некоторые основные футболисты играть не будут. Есть повреждения у Берга и Олссона, у Вандерсона мышечная травма. Соответственно, появятся те, кто играет меньше. Придется заново сыгрываться. Я так смотрю, когда выходят ребята со скамейки, игра ломается. Это за исключением последнего матча, когда вышел удачно Смольников. А так, Шапи не в форме, Газинский тоже не всегда в порядке.

В последних шести матчах между этими командами в пяти случаях были низы. Думаю, и здесь есть резон рассмотреть вариант низового матча за 1.65. Все расклады к этому ведут".

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