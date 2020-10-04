«Астон Вилла» – «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Астон Вилла» – «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.72.

«Астон Вилла» играет с «Ливерпулем» в Бирмингеме.



Бирмингемцы вылетели и Кубка лиги на стадии 1/8 финала от не самого грозного «Сток Сити». В регулярке пока у них всё потрясающе — максимум очков и ни одного пропущенного гола.



Клуб одержал две победы, однако уровень соперников не был высоким. Мне кажется, с грандами они не будут выглядеть так уверенно.



Мерсисайдцы в прошлом году завоевали чемпионство и стремятся закрепить успех. Со стартом чемпионата рвут всех подряд, разве что «Арсеналу» (0:1, П) проиграли в Кубке лиги.



Думаю, «Ливерпуль» задело второе поражение от «Арсенала» за несколько месяцев. Нужно показывать максимальный результат во внутреннем чемпионате, и подопечные Юргена Клоппа очки терять не хотят.



Мой прогноз — азиатская фора (-1) на «Ливерпуль».