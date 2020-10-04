«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Игоря Гамулы на матч 10-го тура РПЛ в Казани

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Ахмат».

Ставка: победа «Рубина» за 2.12.

«Обе команды выиграли в прошлом туре. После трех проигрышей “Ахмат” сумел обыграть “Урал”, а “Рубин” добился победы в матче с “Ротором”. Только волгоградцы были не в полной готовности, так как многие футболисты находятся на карантине. Казанцы уверенно выиграли. Команда Слуцкого показывает хороший футбол. Так было и со “Спартаком”. Пусть тогда клуб из Татарстана и не смог выиграть, но моменты были. Тут они выстрелили и забили три мяча. Есть оптимизм.



“Ахмат” уверенно обыграл “Урал”. Хотя были разговоры, что после трех проигрышей будут какие-то движения в сторону тренерского штаба. Теперь это зависит от того, как сыграют с “Рубином”. Вроде намечаются какие-то трансферы, чтобы исправить ситуацию. У клуба из Грозного высокие амбиции, но каждый сезон что-то не получается. Уже пригласили именитого специалиста в масштабах России, но старт года выдался ужасным.



Мой прогноз — “Рубин” выиграет. В прошлых турах было видно, как команда Слуцкого приходит в себя и готовится набирать очки. Казанцы еще не вышли на пик возможностей, но набирают ход. Кажется, с каждым матчем будут прибавлять и прибавлять. А потенциал “Ахмата” пока не известен. Не верится, что они смогут взорваться именно в этом матче».