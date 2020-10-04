«Леванте» — «Реал»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Леванте» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» + тотал больше 2.5 гола за 2.01.

«Довольно непростая игра для Мадрида. У Мадрида вообще сейчас нет простых матчей, так как команда перестраивается. К тому же “Леванте” — довольно неприятная команда. Парадокс, но “Леванте” удается играть с большими командами, тогда как с середняками не очень. У этой команды есть ресурсы, игроки, стабильный тренер. А главное, понимание того, к чему они стремятся. Поэтому к “Леванте” нужно относиться серьезно.



Они навяжут “Реалу” борьбу. Не факт, что это поможет взять очки, но они точно отдадут все силы. В “Реале” идет перестройка. У Зидана нет понимания основного состава. Француз будет ротировать состав, железных позиций нет. С “Леванте” должен выйти тот состав, который был в первых двух турах. Могут быть и эксперименты, хотя последние были не очень удачными. С “Реалом” имел моменты “Вальядолид”, а “Бетис” и вовсе забил два.



Отнесся бы к этому матчу серьезно. “Реал” играет в обороне не очень здорово, чем может воспользоваться “Леванте”. Но все-таки класс “Реала” выше — «скамейка» глубже, запас прочности, исполнители. Думаю, можно попробовать вариант с победой “Реала” + тотал больше 2.5 гола. Если забьет “Леванте”, ставка вообще будет железной».