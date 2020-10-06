«Сибирь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Северсталь».



Ставка: победа «Сибири» минимум в 2 шайбы за 2.39.



«Налицо тот самый момент, когда говорят: «Долг платежом красен». Потому что «Северстали» приходит «оборотка» за победу над «Сибирью» в третьем туре нынешнего чемпионата. Нельзя не увидеть, что к текущему матчу команды подошли разнонаправленно, хоть и находятся на одинаковых позициях в своих конференциях. Но во время первого матча «Северсталь» чувствовала себя кумом королю и сватом министру, игра шла, результаты давались, и паслись тогда череповчане чуть ли не в первой четвёрке Западной конференции. Сейчас медленно, но верно северяне идут к тому, чтобы зону плей-офф покинуть после мощного пинка ниже поясницы либо от «Спартака», либо от ХК «Сочи». Причём пинок этот будет, скорее всего, заочным.



Совсем противоположная ситуация у «Сибири». Тогда, когда новосибирцы влетали в Череповце, жизнь в текущем чемпионате у них явно не задалась. Это поражение стало третьим подряд, а потом ещё был ЦСКА… Но с тех пор сибиряки явно наладили все механизмы и не только подтянулись к зоне плей-офф, но и нагло влезли в неё, расталкивая локтями всякие там «Нефтехимики» и «Торпедо».



То есть фактически мы получаем диаметрально противоположную картину первого «междусобойчика». Причём нынешний будет играться в Новосибирске, а дома и солома едома. И что из всего этого вытекает?



Я так понимаю, что «Сибирь» разделается с «Северсталью» достаточно спокойно. Нет, конечно, не с шутками и прибаутками, но и особо не перетруждаясь и не разрывая на себе надвое предметы верхнего и нижнего гардероба. Получится на выходе что-то приличное, но скромное: что-нибудь вроде 3:1 или 4:2 в пользу хозяев в основное время», — сказал Лебедев.

«Сибирь» — «Северсталь». Прогноз: ловим коэффициент 4.50 при помощи Разина и Заварухина История противостояния таит в себе статистическую аномалию, попробуем ею воспользоваться.