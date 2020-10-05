«Сибирь» — «Северсталь». Прогноз: ловим коэффициент 4.50 при помощи Разина и Заварухина

6 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Северсталь». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 1.71, успех «Северстали» идёт за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Северсталь» 6 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — «Северсталь» 6 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» — «Северсталь» (06.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. На вторник, 6 октября, запланированы сразу пять матчей. В 15:30 в Новосибирске местная «Сибирь» начнёт выяснять отношения с «Северсталью» из Череповца.

Соперникам в последнее время явно не хватает стабильности. У хозяев вернулись лидеры, состав приблизился к оптимальному, а победы всё так же чередуются с поражениями. Этого достаточно, чтобы с горем пополам входить в зону плей-офф, но «Барыс» уже вышел с карантина, обыграл СКА и вскоре непременно поднимется в таблице.

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В остальном полёт нормальный. В пятницу удалось обыграть «Торпедо» со счётом 4:2, а это прямой конкурент. Игра получилась эмоциональной, даже без драк не обошлось. Новосибирцы снова откатали вхолостую большинство, зато в равных составах отличились четыре раза. Это настраивает на позитивный лад.

Также порадовал Антон Красоткин. Молодой вратарь давно не имел игровой практики, дождался шанса и блистательно им воспользовался: выручал на любой вкус, действовал уверенно. После победы над нижегородцами «снеговики» получили 3,5 дня на восстановление, то есть проблем с физической готовностью быть не должно.

А вот «Северсталь» после отличного старта просела. Спасибо календарю. 0:5 от ЦСКА, 1:4 от минского «Динамо» и 2:5 от «Йокерита». Что самое обидное, во всех случаях команда выглядела вполне достойно, неплохо атаковала и разгромов явно не заслуживала. Помешала слабая реализация.

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Среди неудач затесалась яркая победа в родных стенах над «Ак Барсом» (3:2 ОТ), в остальном радоваться нечему. Зато «сталевары» отдыхали ещё дольше — перед выездной серией они получили 4,5 суток. И тут начинается самое интересное. Дело в том, что соперники не доходили до дополнительного времени аж с 19 января 2013 года.

С тех пор они пересеклись целых 15 раз. В 12 случаях разница в счёте составляла одну шайбу, ещё в двух — две. При таких исходных данных возникает огромный соблазн проверить лобовую ничью за дивный коэффициент 4.50, благо что она вполне устроит обе стороны. Подопечные Андрея Разина в порядке, да и «Сибирь» потихоньку начинает набирать очки.

Похоже, игра пойдёт на три результата. Если вы не хотите рисковать, рассмотрите варианты попроще. На классические Х2, например, дают крепкий коэффициент 2.14. Больше того — линия даже позволяет взять П2 с форой (+1) за 1.90. Лёгкой жизни у новосибирцев тут точно не будет, хотя их шансы действительно несколько выше.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Северсталь» 6 октября 2020 года

Команды долго отдыхали и должны быть хорошо готовы физически. У «Сибири» вернулись лидеры, но стабильности пока не хватает. «Северсталь» потерпела три поражения в четырёх матчах от мощных соперников, хотя выглядела достойно. Проверим лобовую ничью. Дело вот чём: в 12 из 15 предыдущих матчей разница в счёте составила одну шайбу, ещё в двух — две. До дополнительного времени ни разу не дошло. Стороны сопоставимы по общему уровню, так что это тянет на аномалию. Попробуем поймать высокий коэффициент.

Ставка: ничья за 4.50.