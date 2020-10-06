ЦСКА — «Динамо»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Динамо» Москва.



Ставка: ЦСКА забросит минимум 3 шайбы за 1.81.



«Московские армейцы набрали очень хороший ход по чемпионату. Еще недавно лидировали только в Западной конференции, а теперь по очкам (21) сравнялись с «Авангардом» в лидерстве во всем чемпионате КХЛ. Причем провели на два матча меньше, чем «ястребы».



ЦСКА одержал пять побед подряд, среди которых была даже техническая победа над рижским «Динамо». Но нет сомнений, что армейцы справились бы с латышами и в мирных условиях, где нет коронавируса.



Московское «Динамо» тоже набрало ход, но смущают два недавних поражения в Москве – от «Трактора» (2:4) и «Спартака» (4:5 бул.). Вот это выбивается из общего ряда, хотя команда у Владимира Крикунова хорошая, а связка Вадим Шипачев – Дмитрий Яшкин задает весь тон в атаке.



Я бы не стал здесь гнаться за победой одной из команд. Это слишком непредсказуемо. Но вот с тоталом больше поиграть стоит. Давайте возьмем индивидуальный тотал больше (2,5) в основное время на ЦСКА с кэфом 1.81. Потому что вратари у «Динамо» играют не слишком надежно, и три шайбы от армейцев мы сможем увидеть вполне», — сказал Лысенков.

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