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Швейцария — Хорватия: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч

Швейцария — Хорватия: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на товарищеский матч Швейцария — Хорватия.

Ставка: победа одной из команд в один гол за 2.29.

«Обе команды неудачно стартовали в новом году. Хозяева уступили Украине, но затем сумели вырвать ничью в поединке с немецкой сборной. Хорватия проиграла обе встречи, правда и соперники были очень непростыми – Португалия и Франция.

Сборная Швейцарии традиционно стабильно имеет состав выше среднего и является довольно крепким орешком. Хорваты переживают обновление главной команды страны и уже Влашич является основным игроком, при этом другие исполнители уходят из сборной.

Я считаю, что мало кто сможет прогнозировать составы на такие матчи, которые проходят перед поединками Лиги Наций. Скорее всего, мы увидим экспериментальный состав у соперников, при этом основным исполнителям будет предоставлен отдых.

Предполагаю, что выстрелить может любая команда, но ожидаю минимальную победу одной из них», — сказал Мостовой.

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