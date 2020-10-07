Швейцария — Хорватия: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на товарищеский матч Швейцария — Хорватия.



Ставка: победа одной из команд в один гол за 2.29.



«Обе команды неудачно стартовали в новом году. Хозяева уступили Украине, но затем сумели вырвать ничью в поединке с немецкой сборной. Хорватия проиграла обе встречи, правда и соперники были очень непростыми – Португалия и Франция.



Сборная Швейцарии традиционно стабильно имеет состав выше среднего и является довольно крепким орешком. Хорваты переживают обновление главной команды страны и уже Влашич является основным игроком, при этом другие исполнители уходят из сборной.



Я считаю, что мало кто сможет прогнозировать составы на такие матчи, которые проходят перед поединками Лиги Наций. Скорее всего, мы увидим экспериментальный состав у соперников, при этом основным исполнителям будет предоставлен отдых.



Предполагаю, что выстрелить может любая команда, но ожидаю минимальную победу одной из них», — сказал Мостовой.