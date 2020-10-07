Нидерланды — Мексика: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую игру

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Мексика.
Ставка: победа Нидерландов за 1.81.
«Сборная Нидерландов сыграет с Мексикой в товарищеском поединке. Матч очень интересный в плане атакующей игры, по моему мнению.
Голландцы в контрольных матчах и Лиге наций выглядят очень бодро — пробились на чемпионат Европы и обыграли поляков, только Италии (0:1) всё равно уступили.
Мне кажется, последнее поражение проблемой для оранжевых не станет. Конечно, статус поединка товарищеский, но голландцы соскучились по успешным выступлениям — жду от них победы.
Мексиканцы на своём континенте никаких проблем не испытывают, да и недавно разгромили Гватемалу со счётом 3:0, доведя серию побед до шести матчей кряду.
Я думаю, в Европе латиноамериканцам придётся очень тяжело — дело не только в акклиматизации, но и в неудобном сопернике с быстрыми флангами», — сказал Павлюченко.
- 7 октября 2020
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:47
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:45
-
08:45
-
07:00
- 6 октября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:40
-
14:11
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30