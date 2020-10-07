Нидерланды — Мексика: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую игру

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Мексика.



Ставка: победа Нидерландов за 1.81.



«Сборная Нидерландов сыграет с Мексикой в товарищеском поединке. Матч очень интересный в плане атакующей игры, по моему мнению.



Голландцы в контрольных матчах и Лиге наций выглядят очень бодро — пробились на чемпионат Европы и обыграли поляков, только Италии (0:1) всё равно уступили.



Мне кажется, последнее поражение проблемой для оранжевых не станет. Конечно, статус поединка товарищеский, но голландцы соскучились по успешным выступлениям — жду от них победы.



Мексиканцы на своём континенте никаких проблем не испытывают, да и недавно разгромили Гватемалу со счётом 3:0, доведя серию побед до шести матчей кряду.



Я думаю, в Европе латиноамериканцам придётся очень тяжело — дело не только в акклиматизации, но и в неудобном сопернике с быстрыми флангами», — сказал Павлюченко.

Нидерланды — Мексика. Прогноз: Квинси Промес и Ван Дейк вытащат де Буру дебютный матч Мексиканцы хороши, но у Нидерландов очень крепкий и глубокий состав.