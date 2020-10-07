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Нидерланды — Мексика: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую игру

Нидерланды — Мексика: прогноз Романа Павлюченко на товарищескую игру
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Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Мексика.

Ставка: победа Нидерландов за 1.81.

«Сборная Нидерландов сыграет с Мексикой в товарищеском поединке. Матч очень интересный в плане атакующей игры, по моему мнению.

Голландцы в контрольных матчах и Лиге наций выглядят очень бодро — пробились на чемпионат Европы и обыграли поляков, только Италии (0:1) всё равно уступили.

Мне кажется, последнее поражение проблемой для оранжевых не станет. Конечно, статус поединка товарищеский, но голландцы соскучились по успешным выступлениям — жду от них победы.

Мексиканцы на своём континенте никаких проблем не испытывают, да и недавно разгромили Гватемалу со счётом 3:0, доведя серию побед до шести матчей кряду.

Я думаю, в Европе латиноамериканцам придётся очень тяжело — дело не только в акклиматизации, но и в неудобном сопернике с быстрыми флангами», — сказал Павлюченко.

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Мексиканцы хороши, но у Нидерландов очень крепкий и глубокий состав.
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