Нидерланды — Мексика. Прогноз: Квинси Промес и Ван Дейк вытащат де Буру дебютный матч

7 октября состоится товарищеский матч Нидерланды — Мексика. Начало — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех Мексики оценён букмекерами коэффициентом 4.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.78.

Букмекерские коэффициенты на товарищеский матч Нидерланды — Мексика 7 октября

Букмекеры не уверены, что матч Нидерланды — Мексика получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей тоже доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз товарищеского матча Нидерланды — Мексика (07.10.2020)

Клубные чемпионаты снова ушли на двухнедельную паузу, зато потом вернутся вместе с групповыми этапами еврокубков. Ну а пока – запланированные международные игры. Однако в преддверии двух туров Лиги наций УЕФА сборные проведут ещё и товарищеские встречи, чтобы прогреться и улучшить взаимопонимание.

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Играют практически все, очень много достойных вывесок. Среди прочих стоит выделить битву сборных Нидерландов и Мексики. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на голландском стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Мексиканцы не играют в Лиге наций, но посмотреть на битву довольно рейтинговых коллективов с разных континентов всегда интересно. Тем более что зелёные – самая титулованная команда в КОНКАКАФ.



С поста главного тренера сборной Нидерландов не так давно ушёл Рональд Куман. В сентябре его обязанности исполнял один из членов штаба Дуайт Лодевегес. Оценить два стартовых матчах однозначно нельзя: одна победа и одно поражение при весьма средненькой игре.



В первом туре голландцы принимали сборную Польши, которая приехала без своего лидера Роберта Левандовски (нападающий получил дополнительный отдых). Хозяева владели преимуществом, но в итоге победили лишь со счётом 1:0. Хотя исход получился вполне закономерным.

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Далее к голландцам пожаловала Италия. Здесь уже перевес оказался на стороне гостей. Оранжевые по большей части оборонялись, а в атаке ничего толкового придумать так и не смогли. В итоге уступили с минимальным счётом, тоже по делу.



Однако теперь руководить сборной будет новый специалист. Начальство решило пригласить легенду «Аякса» Франка де Бура, до этого его тренерская карьера складывалась не особенно удачно. Товарищеская игра с Мексикой – отличный шанс притереться к футболистам и посмотреть на первые плоды работы с командой.



Сборная Мексики ярка и опасна. Действующий победитель розыгрыша Золотого Кубка КОНКАКАФ не знает себе равных уже долгое время. Североамериканские сборные, кроме разве что Коста-Рики и США, едва ли могут оказаться вменяемое сопротивление мексиканцам.

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Зелёные уже успели провести одну товарищескую игру против Гватемалы. Она состоялась 1 октября в Мексике и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0. Хотя, конечно, понятно, что разница команд в классе очень значительная, теперь противник будет серьёзнее.



При этом стоит отметить, что главный тренер мексиканцев Херардо Мартино (тот самый, что возглавлял «Барселону» и сборную Аргентины) не мог привлечь своих европейских звёзд, поскольку те ещё играли во внутренних чемпионатах. Теперь такая возможность появится. Едва ли Мексика откажется проверить свои силы с действительно крепким соперником.



Впрочем, ожидать в старте у Нидерландов сразу всех лидеров мы бы не стали. Франк де Бур наверняка учтет все факторы, даст отдых ключевым футболистам и сыграет довольно сдержанно. На наш взгляд, стоит проверить ставку 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.74.

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Мексика вполне может уколоть. Однако за оранжевых не только свое поле, но и разница в классе. Всё же состав у голландцев весьма крепкий.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Нидерланды — Мексика 7 октября 2020 года

Голландцев возглавил легенда «Аякса» Франк де Бур. В дебютном матче (да ещё и на своём поле) он захочет добиться хорошего результата, так что ждём близкий к оптимальному состав. Мексика, конечно, может ответить, но все-таки у Нидерландов состав весьма крепкий. Возьмём 1Х через общий низ.



Ставка: Нидерланды не проиграют + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.74.