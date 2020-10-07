Италия — Молдова: ставка Максима Калиниченко на контрольный матч

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на товарищеский матч Италия — Молдова.



Ставка: победа Италии и минимум 5 мячей в матче за 2.15.



«Италия и Молдова встретятся в товарищеской игре. Конечно, ни для кого не секрет, что выиграют здесь с большой вероятностью итальянцы. Интересно будет посмотреть на то, придумают ли тренеры обеих команд друг другу что-нибудь.



Другим вопросом является то, сколько мячей будет забито: как много сможет наколотить Италия и забьёт ли хоть что-то Молдова?



Итальянцы в сентябрьских матчах смогли обыграть перспективную Голландию. Однако они также сыграли вничью с менее сильной Боснией и Герцеговиной.



А вот ничья у Молдовы с Косово в сентябре стала для этой команды первым за долгое время не проигрышем. Но после этого Молдова встречалась со Словенией и ей уже снова уступила.



Букмекеры не верят ни в сборную Молдовы, ни в тоталы меньше, чем 4.5. Поэтому я здесь ничего придумывать не буду. Италия явно сильнее. В то, что Молдова зацепится хотя бы за ничью, я не верю.



Поэтому предлагаю достаточно рисковую ставку, чтобы было интересно смотреть – победа Италии и тотал голов больше 4.5. В линии от БК МарафонБет поставить на это можно за 2.15.



Я надеюсь, что игра раскроется и итальянцы свой атакующий потенциал используют по полной», — сказал Калиниченко.