Италия — Молдова: ставка Максима Калиниченко на контрольный матч

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на товарищеский матч Италия — Молдова.
Ставка: победа Италии и минимум 5 мячей в матче за 2.15.
«Италия и Молдова встретятся в товарищеской игре. Конечно, ни для кого не секрет, что выиграют здесь с большой вероятностью итальянцы. Интересно будет посмотреть на то, придумают ли тренеры обеих команд друг другу что-нибудь.
Другим вопросом является то, сколько мячей будет забито: как много сможет наколотить Италия и забьёт ли хоть что-то Молдова?
Итальянцы в сентябрьских матчах смогли обыграть перспективную Голландию. Однако они также сыграли вничью с менее сильной Боснией и Герцеговиной.
А вот ничья у Молдовы с Косово в сентябре стала для этой команды первым за долгое время не проигрышем. Но после этого Молдова встречалась со Словенией и ей уже снова уступила.
Букмекеры не верят ни в сборную Молдовы, ни в тоталы меньше, чем 4.5. Поэтому я здесь ничего придумывать не буду. Италия явно сильнее. В то, что Молдова зацепится хотя бы за ничью, я не верю.
Поэтому предлагаю достаточно рисковую ставку, чтобы было интересно смотреть – победа Италии и тотал голов больше 4.5. В линии от БК МарафонБет поставить на это можно за 2.15.
Я надеюсь, что игра раскроется и итальянцы свой атакующий потенциал используют по полной», — сказал Калиниченко.
- 7 октября 2020
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:47
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:45
-
08:45
-
07:00
- 6 октября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:40
-
14:11
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30