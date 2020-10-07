Швейцария — Хорватия: ставка Александра Аксёнова на товарищескую игру

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на товарищеский матч Швейцария — Хорватия.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.12.



«Швейцария – Хорватия – очень интересный матч, пускай и товарищеский. Обе команды играют в элитном дивизионе Лиги наций, любопытно посмотреть за тем, как они будут бороться в этом матче.



Начну с Хорватии. Помним, что в предыдущую паузу главный тренер сборной не вызвал Модрича, Ракитич закончил в национальной сборной, поэтому хорваты были не совсем на себя похожи. Крупное поражение от Португалии, поражение от Франции. Впрочем, даже при наличии своих главных звёзд таким командам вполне можно проиграть. Наверное, Модрич сыграет в этот раз, следовательно, хорваты должны быть мощнее.



Что касается Швейцарии, то они встречались с Германией и Украиной. С немцами были ничья, там было всё очень интересно и принципиально. Швейцарцы вполне могли и выиграть, а вот Украине Швейцария проиграла со счётом 1:2. Украина — великолепная сборная, но всё-таки Швейцария должна с такими командами справляться.



Обе команды способны показывать пристойный атакующий футбол. В прошлых встречах двух этих команд было достаточно много забитых мячей – 2:2, 2:4, поэтому мне кажется, что и в этот раз игра будет результативная. Поставлю на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола», — сказал Аксёнов.