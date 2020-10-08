«Витязь» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Ак Барс».



Ставка: «Ак Барс» забросит минимум 3 шайбы за 1.88.



«Мне не очень нравится в этом сезоне «Ак Барс». Казанская команда сильна по составу, но не показывает сильную игру. Кроме того, там начинается коронавирус, и ряд основных игроков уже выпали из состава. А еще мы помним, как «Витязь» в гостях разгромил «Ак Барс» в этом сезоне со счетом 4:0.



И там блестящая тройка легионеров, где играют лучший бомбардир лиги Даугавиньш, а также Дэнфорт и Теденбю. Правда, даже они не спасли «Витязь» в последнем матче с «Локомотивом» (0:5). «Витязю» тоже не хватает стабильности. Но нет ее и у «Ак Барса». Поэтому победу одной из команд брать в этом матче не рекомендую.



Оборона у «Витязя» не отличается надежностью, поэтому попробуем зайти с индивидуальным тоталом в основное время на то, что «Ак Барс» пробьет больше (2,5), то есть забросит от трех шайб. За это дают достойный кэф 1,88, и мы его подхватим», — сказал Лысенков.

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