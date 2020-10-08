Шотландия – Израиль: прогноз Александра Неценко на игру отбора Евро-2021

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на полуфинальный стыковой матч квалификации Евро-2021 Шотландия — Израиль.
Ставка: обе забьют и меньше 5 мячей в матче за 2.20.
«Месяц назад эти сборные в Лиге наций уже встречались между собой в Глазго на тот же самом «Хэмпден Парке», что и будут играть сейчас. Результат – ничья 1:1. Кристи реализовал пенальти в конце первого тайма, а после перерыва Захави восстановил равновесие. Сейчас же им предстоит встреча плей-офф за право поехать на Евро. Израильтяне играли на Евро или ЧМ лишь раз – в 1970-м. Шотландцы уже 22 года проезжают мимо важнейших соревнований, поэтому преисполнены оптимизма.
В этой встрече может быть дополнительное время и пенальти, которые, как заявил наставник шотландцев Стив Кларк, команда потихоньку тренирует. Но хозяев явно попытался нокаутировать коронавирус, выбивший трёх игроков из заявки на матч. Это Тирни, Армстронг и Кристи. Все они приняли участие в игре месяц назад. Армстронг вышел на замену, Тирни и Кристи играли в основе. Всё это ослабит хозяев.
У израильтян в такой ситуации появляется больше возможностей отличиться, тем более у них в составе есть уже признанные снайперы Захави и Даббур. Теперь к ним присоединился лучший снайпер прошлого сезона в австрийской Бундеслиге Вайссманн. Три последних матча между этими командами всегда приносили голы с обеих сторон. Думаю, это случится снова, но больше 4 голов за 90 минут игры соперникам забить не удастся. Это всё-таки важнейшая игра для обеих команд, где будет присутствовать и осторожность», — сказал Неценко.
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