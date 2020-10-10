«Салават Юлаев» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.34.
«Большой вопрос, кто у «Салавата Юлаева» выйдет в составе. Пока не слышал, что возвращаются основные игроки. Более того, утром пришла рассылка из КХЛ: в списке травмированных – 10 хоккеистов, среди них Теему Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Никита Сошников, капитан Григорий Панин… Вернулись вратарь Юха Метсола, защитник Павел Коледов, форварды Даниил Башкиров, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Вячеслав Солодухин.
И даже если за сутки все остальные заболевшие коронавирусом экстренно поправятся, им в этом матче будет не хватать игровой практики. «Салават» ослаблен, и в последних матчах победы чередуются с проигрышами: 6:5 — с «Витязем», 1:4 — с «Автомобилистом», 4:1 — с «Нефтехимиком», 1:4 — с «Ак Барсом», 4:3 по буллитам — с «Сибирью». Пришло время поражения?
ЦСКА уже пережил эпидемию коронавируса, хотя в состав вернулись не все лидеры. Но это не помешало армейцам выдать серию из шести побед. Системная команда, так просто ее с пути не собьешь. Думаю, это не по силам ослабленному «СЮ».
Попробовал бы взять кэф 2,34, что ЦСКА выиграет в основное время, при этом тотал составит меньше 5,5. Оборона у армейцев нормальная, и так просто разгуляться Уфе не дадут. Но и сами вряд ли забросят шесть шайб. А вот в победе ЦСКА почти не сомневаюсь».
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