Англия — Бельгия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций УЕФА

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Англия — Бельгия.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.01.
«Один из самых интересных матчей в этом туре Лиги наций. Ради таких афиш турнир и устраивался. У англичан прекрасное поколение. Более того, многие футболисты находятся в хорошей форме. Любопытно, сыграет ли Калверт-Льюин (сейчас — лучший бомбардир АПЛ), а ведь есть еще и лидер Премьер-Лиги по ассистам Кейн.
У бельгийцев команда более сбитая, сыгранная и организованная. Мартинез сумел поставить «дьяволам» внятную игру, к Саутгейту по-прежнему есть вопросы. Думаю, матч получится зрелищным, вряд ли команды будут закрываться, да и не особо они это умеют делать. Не удивлюсь счету 2:1 в любую сторону, поэтому ставлю на тотал больше 2.5. Платят хорошо, значит, берем».
- 11 октября 2020
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:49
-
09:43
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
07:00
- 10 октября 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00