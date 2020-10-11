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Англия — Бельгия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций УЕФА

Англия — Бельгия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций УЕФА
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Англия — Бельгия.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.01.

«Один из самых интересных матчей в этом туре Лиги наций. Ради таких афиш турнир и устраивался. У англичан прекрасное поколение. Более того, многие футболисты находятся в хорошей форме. Любопытно, сыграет ли Калверт-Льюин (сейчас — лучший бомбардир АПЛ), а ведь есть еще и лидер Премьер-Лиги по ассистам Кейн.

У бельгийцев команда более сбитая, сыгранная и организованная. Мартинез сумел поставить «дьяволам» внятную игру, к Саутгейту по-прежнему есть вопросы. Думаю, матч получится зрелищным, вряд ли команды будут закрываться, да и не особо они это умеют делать. Не удивлюсь счету 2:1 в любую сторону, поэтому ставлю на тотал больше 2.5. Платят хорошо, значит, берем».

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