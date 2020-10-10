«Барыс» — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Нур-Султане

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Северсталь».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Барыса» за 1.73.

«Клуб из Казахстана вернулся с карантина и провёл два поединка. Результат более чем нормальный — два очка. В остальном с учётом всех факторов «барсы» показали себя недурно. Разумеется, им предстоит набирать физическую форму через игры, ведь перед возвращением на лёд тренировались всего пару дней. В остальном всё нормально: характер на месте, взаимопонимание в атаке прослеживается, вратари не заржавели.



«Северсталь» неплохо прошла тяжелейший отрезок календаря, зацепив четыре очка в пятих встречах с ЦСКА, «Ак Барсом», минским «Динамо», «Йокеритом» и «Сибирью». Одна беда — следом проиграли «Амуру» со счётом 1:3. Получилось чертовски обидно: в конце третьего периода при счёте 1:1 получили большинство. Откатали вхолостую.



А вскоре после возвращения на лёд пятого полевого «тигры» вернули себе лидерство. Третью шайбу закатили уже в пустые ворота. В принципе, результат справедлив, поскольку подопечные Андрея Разина натурально проспали два периода. Теперь они опустились на седьмую строчку Западной конференции.



Пожалуй, шансы хозяев выше. Они имели лишние сутки на отдых и будут играть на своём льду. А главное — «сталевары» проведут третий поединок за пять суток на фоне серьёзных перелётов. Новосибирск-Хабаровск-Нур-Султан — тяжелейшее турне. А ведь в Казахстане они традиционно чувствуют себя некомфортно.



Предыдущую победу одержали аж в феврале 2012 года, с тех пор — восемь поражений подряд. В семи случаях «Барыс» забивал как минимум трижды, а ведь у «Северстали» травмирован основной вратарь Владислав Подъяпольский. Потому мы бы выбирали между ИТБ 2.5 шайбы «Барыса» за 1.73 и комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 4.5 гола за 2.34».