Хорватия — Швеция: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги наций УЕФА

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч группового этапа Лиги наций УЕФА Хорватия — Швеция.

Ставка: Хорватия не проиграет + обе забьют за 2.25.

«В сентябре оба соперника получили по две баранки — в матчах с Францией и Португалией. Команды делят в группе последнее место. Хорваты 7 октября обыграли на выезде Швейцарию (2:1), сделав то, что не удавалось в последнее время Англии, Бельгии, Германии. У Хорватии очень результативная команда, с хорошей атакой и проблемами в обороне (в последних матчах ТБ 2,5—5 из 5, обе забьют — 6/6). Думаю, эти ставки могут сыграть и на сей раз. Швеция в 2019–2020 годах не пропустила в матчах с сильными и средними сборными только раз — в гостях у Румынии. Все остальные неизменно забивали в ворота «тре крунур».



В победном матче с Россией (2:1) шведы тоже не произвели феноменального впечатления. Да, выиграли, но первый тайм по игре был за хозяевами, а голы пришли со стандарта и после дальнего удара с рикошетом. Не думаю, что гостям удастся набрать больше одного очка в Загребе. В общем, предполагаю результативную игру и что хозяева не проиграют».