Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Ига Свёнтек — Софья Кенин: прогноз Анны Чакветадзе на финал «Ролан Гаррос»-2020

Ига Свёнтек — Софья Кенин: прогноз Анны Чакветадзе на финал «Ролан Гаррос»-2020
Ставки / Прогнозы 0

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Ига СвёнтекСофья Кенин в финале «Ролан Гаррос».

Ставка: победа Свёнтек за 1.60.

«Кенин – Свёнтек – такой финал на «Ролан Гаррос» нас с вами ждёт. Неожиданным образом обе девушки дошли до последней стадии турнира. Лично мне 19-летняя Свёнтек очень симпатична. Наконец мне удалось посмотреть полноценно её матч – в полуфинале она в пух и прах разнесла Подороску, но она так играет весь турнир. Только Тревизан смогла с ней побороться. Мне кажется, что у неё будут очень хорошие шансы на победу в этом матче, потому что Кенин не любит, когда её давят за счёт скорости.

Да, Кенин цепкая, она умеет разваливать соперниц за счёт интересных комбинаций и точного направления. Но вполне вероятно, что Свёнтек не будет сыпать ошибками, она очень стабильно на этом турнире играет. Главное, чтобы не испугалась 19-летняя теннисистка, хотя может рука дрогнуть. Но если смотреть на уровень тенниса, который она показывала на этом турнире, и посмотреть, как играла на протяжении двух недель Кенин, то есть преимущество у Свёнтек. Я считаю, что она вполне может выиграть титул».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020