Ига Свёнтек — Софья Кенин: прогноз Анны Чакветадзе на финал «Ролан Гаррос»-2020

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Ига Свёнтек — Софья Кенин в финале «Ролан Гаррос».
Ставка: победа Свёнтек за 1.60.
«Кенин – Свёнтек – такой финал на «Ролан Гаррос» нас с вами ждёт. Неожиданным образом обе девушки дошли до последней стадии турнира. Лично мне 19-летняя Свёнтек очень симпатична. Наконец мне удалось посмотреть полноценно её матч – в полуфинале она в пух и прах разнесла Подороску, но она так играет весь турнир. Только Тревизан смогла с ней побороться. Мне кажется, что у неё будут очень хорошие шансы на победу в этом матче, потому что Кенин не любит, когда её давят за счёт скорости.
Да, Кенин цепкая, она умеет разваливать соперниц за счёт интересных комбинаций и точного направления. Но вполне вероятно, что Свёнтек не будет сыпать ошибками, она очень стабильно на этом турнире играет. Главное, чтобы не испугалась 19-летняя теннисистка, хотя может рука дрогнуть. Но если смотреть на уровень тенниса, который она показывала на этом турнире, и посмотреть, как играла на протяжении двух недель Кенин, то есть преимущество у Свёнтек. Я считаю, что она вполне может выиграть титул».
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