«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 10.10.2020

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Сибирь».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.87.

«Авангард» посильнее смотрится. Сибиряки сопротивляются в каждом своём матче, активно играют, но, увы, не всегда успешно. Вот и в последнем поединке уступили «Салавату Юлаеву» — 3:4 в серии буллитов.



Хозяев по игре вполне хватает на полноценных три периода. Поэтому считаю, что им будет достаточно 60 минут, чтобы решить все свои вопросы. Но, правда, и победить лишь с преимуществом в одну шайбу. Больше, как говорится, и не нужно, чтобы два очка получить.



Как правило, в последнее время омичи забрасывают в режиме «пять на пять» и реже в большинстве, а это при очень хорошей моторике и взаимодействии между хоккеистами. Да и со звеньями в команде пока что полный порядок, разлада нет. Конечно, рано или поздно они просядут, но явно не сейчас. В настоящее время омская дружина готова побеждать.



Может быть, ворота сибиряков останутся пустыми, если возникнет необходимость отыгрываться. И вот тогда велики шансы на успех хозяев с преимуществом в две шайбы. Попробуйте взять такой исход — будет очень неплохой коэффициент на это событие".