Испания — Швейцария: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги наций УЕФА

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Испания — Швейцария.
Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.25.
«Сборная Испании принимает на «Альфредо ди Стефано» крепкую команду Швейцарии.
Испанцы без проблем пробились на чемпионат Европы, да и в Лиге наций потеряли очки только в противостоянии с Германией (1:1). В товарищеской встрече не получилось разобраться с Португалией (0:0) во главе с Криштиану Роналду.
На мой взгляд, испанцы гораздо сильнее, чем выглядят в глазах букмекеров. Несмотря на перемены в составе, они очень сыгранны и с любым противником способны сыграть первым номером.
Швейцарская дружина после выхода на Евро снизила к себе требования и уступила Украине со счетом 1:2. Потом были ничья в матче с крепкой Германией (1:1) и проигрыш — с Хорватией (1:2).
Думаю, последние швейцарские результаты говорят об их физических кондициях, поэтому ставку лучше делать против них. Гости слабее сейчас».
- 10 октября 2020
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