Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Испания — Швейцария: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги наций УЕФА

Испания — Швейцария: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги наций УЕФА
Ставки / Прогнозы 0

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Испания — Швейцария.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.25.

«Сборная Испании принимает на «Альфредо ди Стефано» крепкую команду Швейцарии.

Испанцы без проблем пробились на чемпионат Европы, да и в Лиге наций потеряли очки только в противостоянии с Германией (1:1). В товарищеской встрече не получилось разобраться с Португалией (0:0) во главе с Криштиану Роналду.

На мой взгляд, испанцы гораздо сильнее, чем выглядят в глазах букмекеров. Несмотря на перемены в составе, они очень сыгранны и с любым противником способны сыграть первым номером.

Швейцарская дружина после выхода на Евро снизила к себе требования и уступила Украине со счетом 1:2. Потом были ничья в матче с крепкой Германией (1:1) и проигрыш — с Хорватией (1:2).

Думаю, последние швейцарские результаты говорят об их физических кондициях, поэтому ставку лучше делать против них. Гости слабее сейчас».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020