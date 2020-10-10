Украина – Германия: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги наций УЕФА в Киеве

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Украина – Германия.



Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.66.

«В третьем туре квалификации Лиги наций украинская сборная в Киеве примет немецкую.



Украинская команда находится в очень трудной ситуации в связи с коронавирусом. Все футболисты «Шахтера» ушли на самоизоляцию. Некоторые игроки сборной уже во Франции узнали, что у них положительный тест на вирус.



Шевченко, думаю, сейчас вообще не переживает из-за 1:7 от французов. У него сейчас голова болит, как играть с Германией и Испанией в ближайших матчах Лиги наций. С Францией хотя бы была товарищеская встреча. А здесь уже каждый пропущенный гол важен.



Украинцы понимают, Германия будет сильнее мотивирована, чем Франция. Шевченко важно решить, кем и как играть, чтобы избежать крупного поражения.



Немцы в товарищеской встрече, можно сказать, развлеклись с турками и сыграли вничью — 3:3. Германия доминировала, но Турция также хорошо смотрелась и реализовывала шансы. Немцы были недостаточно собранными в обороне.



Конечно, украинцам будет очень трудно. Сыграть в оптимальном составе точно не получится. Много основных игроков отсутствует, и нынешний состав, банально, не сыгран.



Хочется, чтобы украинцы дали бой немцам. Но Германия сейчас, как и всегда, — одна из самых сильных команд в Европе. Немцы наверняка забьют, и не один мяч. Главное, чтобы Украина хоть чем-то ответила.



Но иллюзий нет. Предлагаю поставить на победу Германии с форой (-1.5)».