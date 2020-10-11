Хорватия — Швеция: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Хорватия — Швеция.

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Шведов только что посмотрели, ничего особенного не увидели. Однако сборная России смогла им проиграть. Хорваты тоже не производят особого впечатления на фоне топовых сборных. Если вспомним матчи с Испанией и Англией, там похвастаться было совершенно нечем.



При этом Швеция проиграла Хорватии четырежды в последнее время. Хорватия дома играет невероятно убедительно — семь побед в восьми матчах.



В общем, всё за победу сборной Хорватии. Но и обмен голами проявляется регулярно в матчах хорватов на своем поле. Это обязательная ситуация в последних шести матчах, что гарантирует спокойную ставку «обе забьют».