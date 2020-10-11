Литва — Беларусь: прогноз Михаила Поленова на матч Лиги наций

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Лиги наций Литва — Беларусь.

Ставка: тотал меньше 2 голов за 1.83.

«Большинство команд с постсоветского пространства находятся, скорее, в состоянии стагнации и кризиса. (Россия и Украина уже на Евро, но это отдельная история), а позитивный пример пока единичен: сборная Грузии в одном шаге от основного турнира Евро.



Сборные Литвы и Беларуси как раз подчеркивают этот неудачный тренд. Им играть друг против друга в ближайшем туре, и ждать, как мне кажется, многого от этой игры не стоит.



Белорусы вообще могут подойти к игре в подавленном состоянии. Поражение от Грузии в полуфинале отбора — это хоть и естественный, но довольно болезненный результат. Обычно собраться после таких игр непросто, и ключевую роль должны сыграть опыт и мотивация. Но не думаю, что даже в такой запутанной группе, где у всех команд после двух туров по 3 очка, Беларусь может цепляться за первое место. Почему? Потому что на дистанции работает класс, а с этим есть проблемы.

Это бросается в глаза, даже если смотреть на результаты: победы в товарищеских матчах и катастрофа в официальных. Есть победа над Казахстаном, но решающий гол был просто подарен соперником. Чемпионат Беларуси не намного сильнее ФНЛ, большинство игроков оттуда, а значит, и сборная становится блёклой. Особенно в созидании, а без этого чего-то добиться сложно. Ну не всегда же будут казахстанцы со своими подарками!

Литва тоже не впечатляет. Относительно недавно на игроков из Литвы был спрос в России и других странах, а сейчас редкие легионеры представляют клубы низших лиг или местный чемпионат. В прошлом розыгрыше Лиги наций Литва вообще проиграла все матчи. Это показательно.



Защищаться умеют многие, а создавать гораздо сложнее. Ни Беларусь, ни Литва особо не отличаются такими качествами. Литва в двух матчах забила один гол (в прошлой Лиге наций было четыре за всю кампанию), а Беларусь — два, один из которых — тот самый, смешной, с Казахстаном. Защита у команд сильнее атака и не требует изящества. Поэтому предлагаю задуматься над вариантом «тотал меньше 2».