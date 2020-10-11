Россия — Турция: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги наций УЕФА

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч Россия — Турция.

Ставка: Россия не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.80, обе забьют за 2.05.

«В составе сборной России после проигранного матча со Швецией (1:2) произойдут серьёзные изменения. Заболевшего коронавирусом Фернандеса сменит Караваев, для которого правый фланг — родной. В центре поля выйдет связка Зобнин — Оздоев, на флангах атаки — Ионов и, вероятно, Черышев, место в воротах займёт Шунин, в центре обороны — Семёнов. А вот кто составит Семёнову пару, неясно. По идее — Кутепов, хотя нельзя исключать, что Черчесов оставит в старте левоногого Кудряшова, но он, скорее, сместится на левый край. Вопрос, кого Саламыч выберет на позиции десятки — Антона Миранчука или Бакаева. Полагаю, скорее, первого. Таким образом, в поединке с турками сборная окажется в более привычном составе, чем за три дня до этого в матче со шведами, но всё-таки тяжёлых потерь хватает — Джикия, Фернандес, невызванный из-за травмы Головин.



Команда дисциплинированно и довольно активно провела первый тайм в игре со Швецией, а пропустила со стандарта и после рикошета. Поэтому я бы не делал вывод, что сборная в плохой форме. Турки, конечно, удивили, забив немцам три мяча. За последние пару лет так много они забили только Молдавии и часто имели проблемы с голами. Но я не верю, что россияне потерпят второе поражение подряд, потому что у команды есть поставленная игра и она умеет действовать против соперников, равных по силам. Не исключаю, что турки воспользуются черчесовскими потерями и зацепят ничью, но не более. Предположу также, что игра окажется результативной: у России в семи последних матчах был «тотал больше 2.5», ставка «обе забьют» сыграла в 4 случаях из 5. Полагаю, и в этот раз хозяева не уйдут с поля без гола, а гости воспользуются кадровыми проблемами России в обороне.



Интересный факт: и у Турции и у России часто играет ставка «ТМ 10.5 угловых» — 7 из 7 и 6 из 8 раз соответственно».