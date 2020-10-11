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Англия — Бельгия: прямая трансляция матча, какой канал покажет, прогнозы и ставки

Англия — Бельгия: прямая трансляция матча, какой канал покажет, прогнозы и ставки
Ставки / Прогнозы 0

11 октября Англия примет Бельгию в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры дали прогноз и не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.93. Успех Бельгии оценён букмекерами коэффициентом 2.66. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Букмекеры не уверены, что матч второй группы лиги А Англия — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Ставки на обе забьют принимают за 1.85.

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