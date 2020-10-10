Англия — Бельгия. Прогноз: Кейн и Рашфорд воспользуются травмой Куртуа, Лукаку ответит

11 октября Англия примет Бельгию в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.93. Успех Бельгии оценён букмекерами коэффициентом 2.66. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Англия — Бельгия 11 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч второй группы лиги А Англия — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги наций УЕФА Англия — Бельгия (11.10.2020)

Клубные чемпионаты европейских стран взяли двухнедельный перерыв, зато потом вернутся вместе с групповыми этапами еврокубков. Ну а пока – запланированные международные игры. На носу третий и четвёртый туры Лиги наций УЕФА.

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Формат за прошедший месяц не изменился, но вступили в силу новые условия. 1 октября УЕФА разрешил допуск на стадионы на матчи сборных и еврокубков 30% зрителей от общей вместимости арены. Однако это возможно только в том случае, если местные власти в условиях коронавируса не выступят против.



Игры двух туров пройдут с 10 по 14 октября включительно. Откроют программу третьего тура семь матчей в субботу, а завершат сразу 20 в воскресенье. Среди прочих воскресных вывесок выделяется битва сборных Англии и Бельгии. Их встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



В сборной Англии собрался достаточно молодой, но мощный состав. Пока с результатами в Лиге наций всё более-менее гладко: было сыграно уже два тура, в которых получилось набрать четыре из шести возможных очков. Однако качество игры вызывает серьёзные вопросы.

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В прошлом розыгрыше турнира англичане вышли в полуфинал, где уступили сборной Нидерландов только в дополнительное время. Потом даже боролись за третье место. Но сейчас они явно не выглядят фаворитом своей группы.



В первом туре «три льва» гостили у «Исландии» (1:0). Получилось забрать три очка, но тут стоит сказать, что единственный свой гол они забили с пенальти уже в добавленное ко второму тайму время. Причём после этого даже привезли одиннадцатиметровый в свои ворота. Полузащитник исландцев простил Пикфорда и промахнулся с точки.



Во втором туре Англия снова совершила выезд, теперь к сборной Дании. На этот раз главный тренер Гарет Саутгейт выбрал схему с тремя нападающими, но в итоге скатали нулевую ничью. Причём гости снова ничего вразумительного впереди не создали, а датчане местами смотрелись интереснее.

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Фаворит второй группы в лиге А как раз таки сборная Бельгии. Команда в прошлом розыгрыше турнира заняла второе место во время группового этапа, хотя имела столько же очков, сколько было у Швейцарии. Сказались дополнительные показатели.



Теперь бельгийцы уничтожают всё на своём пути. Сперва уверенно разбили Данию у неё дома (2:0), а затем проехались катком по Исландии в родных стенах (5:1). Исландцы даже забили первыми после курьезного рикошета, но это, судя по всему, только разозлило хозяев.



Однако накануне матча с Англией у «красных дьяволов» некоторые проблемы с составом. Главный тренер Мартинес не сможет рассчитывать на травмированных Торгана Азара и Дриса Мертенса, скорее всего не поможет и Эден Азар. А также во время подготовки к матчам Лиги наций травму получил основной голкипер страны Тибо Куртуа. Место в воротах снова придётся занять Симону Миньоле, который, конечно, уступает по общему уровню.

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Зато в полном порядке находится Ромелу Лукаку, который засиял в миланском «Интере». Впрочем, у англичан в порядке Гарри Кейн. Нападающий лондонского «Тоттенхэма» за четыре игры в АПЛ сделал шесть результативных передач и забил три гола.



На наш взгляд, стоит проверить ставку обе забьют за коэффициент 1.72. Бельгийцы показывают яркий футбол. Однако на стороне англичан свое поле и отсутствие ряда ключевых игроков в составе гостей. Шансы забить точно будут.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Англия — Бельгия 11 октября 2020 года

Сборная Англии имеет некоторые проблемы с созданием и реализацией моментов, старт Лиги наций ей определённо не удался. Однако свое поле и неполнота состава гостей должны сильно помочь. Впрочем, у сборной Бельгии и без братьев Азаров с Мертенсом есть кому забивать. Так что ждём голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.72.