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Новак Джокович — Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на финал «Ролан Гаррос»

Новак Джокович — Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на финал «Ролан Гаррос»
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак ДжоковичРафаэль Надаль в финале «Ролан Гаррос».

Ставка: ИТБ 20.5 гейма Надаля за 1.98.

«Ух, аж страшно, мурашки по коже!

Новак будет играть на территории Надаля — Рафа выигрывал 12 раз в Париже. Корт «Филиппа Шатрие» для него уже домашний, он выходит на него как на тренировку. И всё-таки будут нервы, потому что Джокович сейчас вроде бы избавился от этой травмы шеи. Мы видели, что в полуфинале у него даже тейпа не было, плечо тоже вроде бы не беспокоило его. Правда, сыграл он неровно. Тем не менее в своём интервью он сказал, что условия больше подходят ему. Дядя Надаля тоже говорил о том, что Рафе тяжело, так как мячи не прыгают так высоко, как обычно. Чем жарче, тем выше прыгает мяч, а в Париже сейчас прохладно. Ветер, выйдет ли солнце — всё это будет влиять на игру.

И всё-таки Рафа очень хорош на этих грунтовых кортах, а Джокович выигрывал Ролан Гаррос лишь однажды. Не совсем понятно, как будет развиваться эта встреча, но из-за того что Рафу мы считаем королём грунта, из-за того что он просто феноменальную статистику ведёт на грунтовых кортах, он должен наиграть больше 20.5 гейма. Если нет, то как дальше жить Рафаэлю Надалю? Будет тяжёлый матч, Рафа покажет характер».

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