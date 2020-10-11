Норвегия — Румыния: прогноз Максима Ромащенко на матч 3-го тура Лиги наций

Экс-игрок «Динамо», «Торпедо» и сборной Беларуси Максим Ромащенко дал прогноз на матч Лиги наций Норвегия — Румыния.
Ставка: победа Норвегии за 1.85.
«Сегодня Норвегия и Румыния сыграют один из ключевых матчей в своей группе Лиги наций.
Норвежцы в первом туре уступили дома австрийцам — 1:2, а затем в гостях разгромили команду Северной Ирландии — 5:1, дважды отличился восходящая звезда дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. К сожалению для скандинавов, в недавнем противостоянии с сербами, в поединке квалификации чемпионата Европы, они пропустили решающий гол в дополнительное время и проиграли — 1:2.
Румыны сыграли вничью с североирландцами (1:1) и неожиданно на выезде разобрались с Австрией (3:2). Балканская сборная также не сумела преодолеть первый этап квалификации на Евро, уступив Исландии (1:2).
В матче примерно равных по силам и текущей форме соперников отдам предпочтение Норвегии, традиционно успешно выступающей в родных стенах. Ожидаю и голы в исполнении Холанда, которому многие пророчат будущее «нового Месси». Мой прогноз — победа Норвегии».
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