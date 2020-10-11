Россия — Турция: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги наций с коэффициентом 3.68

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Турция.
Ставка: победа России в один мяч за 3.68.
«Думаю, игра получится очень интересной, поскольку соперники находятся рядом в рейтинге ФИФА и постараются подняться выше.
Россияне пропускали в обоих матчах Лиги наций, но забивали при этом трижды и набирали очки. Сегодня тренерский штаб не сможет рассчитывать на Марио Фернандеса, Георгия Джикию, Алексея Миранчука и Маринато Гильерме.
Я считаю, что потери в любом случае скажутся на команде, однако побеждать необходимо. Скорее всего, Станислав Черчесов найдёт замену футболистам и удастся победить.
Турки вырвали путёвку на чемпионат Европы, после чего явно сбавили. Тем не менее в товарищеской встрече забили три мяча в ворота Германии (3:3).
Мне кажется, в этом составе гости не смогут оказать сопротивление. С большой долей вероятности предположу, что они поборются, однако с небольшой разницей проиграют. Мой прогноз — победа России с разницей в один мяч».
- 11 октября 2020
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