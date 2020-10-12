«Салават Юлаев» — «Барыс»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Барыс».

Ставка: победа «СЮ» с нулевой форой за 1.85.

«Барысу» пришлось просидеть две недели на карантине. В начале октября возобновили тренировки, а 4-го числа провели первый матч. Результат — одна победа при двух поражениях. Выиграли в серии буллитов у СКА (3:2 Б), там великолепно действовал Хенрик Карлссон. Уступили в основное время со счётом 2:3 «Автомобилисту» и «Северстали».



С череповчанами получилось особенно обидно. Пропустили три шайбы к 12-й минуте, отквитали две на характере, но в заключительном периоде совсем встали. Видно, что физически команды пока элементарно не хватает. Потому линия букмекеров выглядит вполне логично.



Уфимцы не опускаются ниже определённой планки, с движением у них всё в порядке. Плюс свой лёд, а поддержка шумной «Уфа-Арены» всегда добавит сил в сложной ситуации. Клубу из Казахстана для набора очков сейчас жизненно важна надёжная игра вратаря, потому что работы у него в ближайшие дни точно будет много.



Благодаря бойцовским качествам и опыту «Барыс» способен зацепиться. И всё же шансы хозяев тут выше. Брать П1 за 2.35 не рискнём, а вот П1 с нулевой форой за 1.85 смотрится надёжно: при ничьей произойдёт возврат. Комбинированная ставка — 1Х + тотал больше 3.5 гола за 1.82. Матчи «СЮ» традиционно получаются весёлыми и результативными".