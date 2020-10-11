«Салават Юлаев» — «Барыс». Прогноз: Ларсен, Амиров, Кугрышев и Бирюков порадуют Уфу

12 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Барыс». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 2.35, успех «Барыса» идёт за 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават» — «Барыс» 12 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Барыс» 12 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Барыс» Нур-Султан (12.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается. Понедельник, 12 октября, вполне тянет на пир хоккея. Столь насыщенных дней в лиге не было уже давненько. Сразу восемь матчей, в том числе и чертовски интересные. Самый ранний из них стартует в 14:30 мск в Уфе, где местный «Салават Юлаев» будет принимать «Барыс».

Обе команды потеряли немало времени и нервов из-за коронавируса, а теперь потихоньку возвращаются к нормальной жизни. Проблемы у них общие: нужно набирать физическую форму после долгого простоя (нормально тренироваться на карантине просто нереально), вот только делать это абсолютно некогда.

Слишком уж плотный график. Вариант один — добирать через матчи. А это чревато нестабильностью и провалами на отдельных отрезках. Уфимцы чувствуют себя гораздо комфортнее: они продолжали играть, причём молодёжь под руководством Николая Цулыгина проявила себя великолепно.

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Исправно набирала очки, даже при поражениях выглядела достойно. У «Салавата» 20 очков в 16 поединках — этого вполне достаточно, чтобы входить в группу лидеров Восточной конференции. Ключевые исполнители вот-вот вернутся на лёд, со дня на день состав приблизится к оптимальному.

Накануне на скамейку вернулся Томи Лямся. Правда, зацепиться с ЦСКА это не помогло. «СЮ» быстро терял шайбу и много ошибался, но в целом выглядел вполне нормально. Итоговая победа красно-синих абсолютно справедлива (4:2), однако фавориту пришлось серьёзно попотеть. Хозяева дошли до снятия вратаря и поддерживали интригу до конца.

«Барысу» пришлось просидеть две недели на карантине. В начале октября возобновили тренировки, а 4-го числа провели первый матч. Результат — одна победа при двух поражениях. Выиграли в серии буллитов у СКА (3:2 Б), там великолепно действовал Хенрик Карлссон. Уступили в основное время со счётом 2:3 «Автомобилисту» и «Северстали».

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С череповчанами получилось особенно обидно. Пропустили три шайбы к 12-й минуте, отквитали две на характере, но в заключительном периоде совсем встали. Видно, что физически команды пока элементарно не хватает. Потому линия букмекеров выглядит вполне логично.

Уфимцы не опускаются ниже определённой планки, с движением у них всё в порядке. Плюс свой лёд, а поддержка шумной «Уфа-Арены» всегда добавит сил в сложной ситуации. Клубу из Казахстана для набора очков сейчас жизненно важна надёжная игра вратаря, потому что работы у него в ближайшие дни точно будет много.

Благодаря бойцовским качествам и опыту «Барыс» способен зацепиться. И всё же шансы хозяев тут выше. Брать П1 за 2.35 не рискнём, а вот П1 с нулевой форой за 1.85 смотрится надёжно: при ничьей произойдёт возврат. Комбинированная ставка — 1Х + тотал больше 3.5 гола за 1.82. Матчи «СЮ» традиционно получаются весёлыми и результативными.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Барыс» 12 октября 2020 года

«Барыс» вернулся с карантина, но физически пока не тянет. Характер на месте, руки помнят, голова работает. Да только ноги не бегут. На 60 минут команды не хватает, а «СЮ» даже в полуторном составе отлично двигается. Молодёжь скоростная, поддержка «Уфа-Арены» добавляет сил. За очки зелёные наверняка зацепятся.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» с нулевой форой за 1.85.