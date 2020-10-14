Португалия — Швеция: прогноз Александра Мостового на игру Лиги наций

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций Португалия — Швеция.
Ставка: победа Португалии за 1.69.
«Хозяева стартовали в новом сезоне Лиги наций с победы над Хорватией и сегодняшним противником. В минувшее воскресенье «команда избранных» смогла отобрать турнирные баллы у Франции (0:0). В этой дуэли мне очень понравились гости, которые порадовали не только хорошей физической, но и новой игровой формой в красивой цветовой гамме.
Настораживают две игры подряд на ноль, но и сила соперников была очень серьёзной. Давно пора бы забивать Роналду, но не в этой игре, за день до игры форвард «Ювентуса» получил положительный тест на коронавирус и уйдёт на больничный. Впрочем, в команде есть кем заменить нападающего.
Я считаю, что Швеция вряд ли позволит легко себя переиграть, но всё же хозяева минимум на один гол наиграют. Предполагаю заиграть ставку на победу Португалии», — сказал Мостовой.
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