Россия — Венгрия. Прогноз: команда Черчесова встанет после перерыва. Всё зависит от Шунина

14 октября состоится матч Лиги наций УЕФА Россия — Венгрия. Начало — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех Венгрии оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Россия — Венгрия 14 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги наций Россия — Венгрия 14 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Поставить на обе забьют можно за 2.06. На гол в первые 15 минут дают 3.50.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги наций УЕФА Россия — Венгрия (14.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Товарищеские матчи уже отгремели, сборные получили возможность вспомнить наработки и улучшить взаимопонимание. Пришло время Лиги наций.

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Третий тур остался позади. Впереди четвёртый, после которого футболисты отбудут в расположение клубов и соберутся снова уже в ноябре. 14 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» сборная России будет принимать Венгрию. Начало вновь позднее — 21:45 мск. Речь о битве лидеров группы 3 в лиге В.



У сборной России после трёх туров семь очков, у сборной Венгрии — шесть. Остальные заметно отстали: Турция разжилась двумя баллами, Сербия — одним. И ведь нельзя сказать, что по уровню исполнителей лидеры квартета превосходят аутсайдеров. Скорее, наоборот. По части созидания подбор футболистов у турков и сербов точно интереснее.



Дело в другом. Россия и Венгрия имеют немало общего. Это крепкие сборные-середняки, которые прекрасно знают свои сильные и слабые стороны. Они не стремятся подолгу владеть мячом. Напротив, с большим удовольствием действуют вторым номером против серьёзных соперников.

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Козыри другие — дисциплина, организация, контратаки. В ситуации, когда сборные не собирались около девяти месяцев (с ноября 2019 по сентябрь 2020 год), на первом плане оказались именно эти добродетели. Ведь выходить на поле пришлось фактически с листа, пары дней хватило только на то, чтобы вспомнить старые связки и наработки.



Турция по-прежнему крайне нестабильна, хотя накануне всё же доказала наличие высокого потенциала. А Сербия никак не может обрести баланс: с защитниками дела обстоят так себе, а тренерская чехарда не способствует сыгранности и дисциплине. Эта проблема тянется уже давно: много заметных футболистов выступают в топ-5 лиг, но в общую картину они не складываются.



Россия и Венгрия имеют достаточное количество проблем, зато не опускаются ниже определённой планки. Они могут провалить отдельный отрезок, но не матч целиком. В случае с нашими особенно пугает физическая готовность. Очевидно, что на 90 минут интенсивного футбола подопечных Станислава Черчесова сейчас не хватает.

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Со Швецией был хороший первый тайм и слабый второй. С Турцией контраст получился ещё сильнее: до перерыва доминировали и могли забивать три-четыре мяча, после — резко сдали и едва удержали ничью. После замены Далера Кузяева категорически просел левый фланг. Денис Черышев в игру не попал и страховать Юрия Жиркова не успевал, при таких исходных данных итоговые 1:1 — более чем хорошо.



Венгрия тем временем победила в Белграде (1:0), что само по себе немногим удаётся. Открыла счёт в середине первого тайма, после чего с чистой совестью ушла в глухую оборону. Хозяева владели мячом, щедро орошали штрафную навесами и прострелами, имели огромное количество стандартных положений, не стеснялись бить издали.



И всё равно не забили. Петер Гулачи, конечно, в нужный момент выручил, но нельзя сказать, что вратарь «РБ Лейпциг» стоял на голове. Собственно, до створа долетели всего три удара. Подопечные Марко России закрепились на второй строчке в квартете, а ведь с Сербией и Турцией в ноябре им играть в родных стенах. Положение комфортное.

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Пожалуй, по уровню исполнителей сборная России имеет преимущество, но совсем небольшое. Плюс своё поле, что всегда приятно. Дальше начинаются вопросы. Ситуация с центром обороны лучше не станет: Кудряшов порадовал даже на непрофильной позиции, в паре с ним, похоже, снова выйдет Семёнов. Если фланги будут недорабатывать, жди беды.



И второе. Венгры хорошо готовы физически: довольно уверенно держались в Белграде, да и битву в Будапеште забывать нельзя. Там хозяева резко добавили после 60-й минуты, отыграли два мяча и при доле везения могли спастись. А вот у россиян на фоне минимальной ротации и довольно возрастного состава трудности со свежестью проявляются исправно.



В принципе, Х2 за 2.42 имеет право на жизнь, хотя нам больше нравится Х2 во втором тайме за 1.81. До перерыва подопечные Станислава Черчесова наверняка будут иметь преимущество, а вот дальше станет тяжелее. Усиливать игру особенно некем, а наевшиеся лидеры не могут выдержать 90 минут.

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Ставка посмелее — лобовая ничья за 4.10. Тут всё проще: этот результат устроит обе стороны. Сербия и Турция останутся позади, россияне сохранят чистое первое место на фоне кадровых проблем и усталости. А венгры получат надежду исправить ситуацию в ноябре, когда оба поединка проведут на своём поле. Если к середине второго тайма счёт будет равным, вряд ли команды станут рисковать и раскрываться.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Россия — Венгрия 14 октября 2020 года

Состав у сборной России чуть сильнее, плюс своё поле. Проблемы две: центр обороны и физическая готовность. Возрастных исполнителей достаточно, а вот ротации практически нет. Как итог — команда Черчесова всё чаще проседает после часа игры. Венгрия, напротив, готова хорошо. Спокойно оборонялась в Белграде, едва не выцарапала ничью в Будапеште. Х2 во втором тайме за 1.81 выглядит подарком.



Ставка: сборная Венгрии не проиграет во втором тайме за 1.81.