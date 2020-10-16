«Торпедо» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист».
Ставка: ИТБ 3 гола «Автомобилиста» за 2.02.
«Обе команды не имеют проблем с результативностью. Подопечные Билла Питерса вообще единолично лидируют в КХЛ по количеству заброшенных шайб (59 за 16 встреч, 3,7 штуки в среднем за игру), а у нижегородцев на своём льду 27 голов в восьми поединках. 3,4 за 60 минут — тоже очень много.
Очные встречи тоже стабильно получаются огненными. Простой факт — в пяти последних случаях соперники забивали как минимум по две шайбы. То есть проблем с голами тут быть не должно: трудности в обороне у соперников имеются, зато с созиданием и большинством полный порядок.
«Автомобилист» реализует лишнего лучше всех в лиге, нижегородцы входят в топ-10. Каждое удаление рискует оказаться результативным. Понятно, что состав у гостей заметно интереснее. Однако на стороне подопечных Дэвида Немировски свой лёд и два дополнительных дня отдыха. В общем, лёгкой жизни у фаворита не будет.
Самый очевидный вариант — Х2 через общий верх. Например, Х2 + тотал больше 4.5 гола идёт за изумительный коэффициент 2.16. У «Торпедо» появился Алексей Мельничук (дебютировал выше всяких похвал), но атака уральцев взламывала и не такое. Ставка попроще — ИТБ 3 гола «Автомобилиста» за 2.02.
Это предложение вообще смахивает на подарок. В прошлый раз подопечные Билла Питерса не добрались до заданной отметки аж 5 сентября, когда одолели «Спартак» со счётом 1:0. А ведь с тех пор прошло уже 14 матчей. Странно, что коэффициент даже превышает двойку».
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