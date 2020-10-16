«Ним» — «ПСЖ»: прогноз и ставка на матч 7-го тура чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги 1 «Ним» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Нима» с форой (+2) за 1.86.

«ПСЖ» окончательно вошёл в привычную победную колею после неудачного старта в новом сезоне. Проблемы с коронавирусом позади, лидеры вернулись. В четырёх последних турах клуб одержал четыре победы с общим счётом 12:1. Мощно, ничего не скажешь. Рывок позволил запрыгнуть на четвёртое место в таблице.



В шестом туре парижане на своём поле уничтожили «Анже» (6:1). Счёт был открыт уже на седьмой минуте, но основное количество голов пришлось на вторую половину встречи. Тогда в полном порядке были лидеры группы атаки Килиан Мбаппе и Неймар. Первый отметился голом и результативной передачей, а у второго на счету дубль и один голевой пас.



Однако вполне вероятно, что в предстоящем поединке знаменитая парочка не поможет Томасу Тухелю. Дело в том, что и тот, и другой совсем недавно выступали за национальные сборные. На носу у «Пари Сен-Жермен» игра в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», было бы логично дать лидерам восстановиться.



Запас в исполнительском мастерстве и без того велик. Потому вполне вероятно, что звёздные форварды начнут на скамейки и в случае необходимости появятся на поле уже во втором тайме.



Не сможет главный тренер рассчитывать и на Курзаву с Ди Марией – оба отбывают дисквалификацию. Верратти, Перейра и Паредес тоже принимали участие в международных играх. Так что у парижан снова вырисовывается крайне экспериментальный состав.



«Ним» в новом сезоне пока что выглядит не так плохо. За шесть игр было пропущено семь мячей, зато забито целых девять. При этом надо сказать, что забивал клуб из одноимённого города в пяти из шести случаев. А при таких раскладах, на наш взгляд, П1 с форой (+2) за коэффициент 1.86 выглядит интересно".