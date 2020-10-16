«Ак Барс» — «Барыс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Барыс».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.65.



«Команды играют в Татарстане. Гости победили на выезде московский «Спартак» — 3:2 по результатам овертайма. А хозяева разгромили хабаровский «Амур» 4:0. Думаю, казанцы в этом матче с преимуществом в две шайбы победят. Они хоть и уступили «Трактору», но зато как уверенно расправились с хабаровчанами. Команда на ходу, это факт. Но порой, доходит до того, что приходится ставить «третьих» вратарей. Первые-вторые или болеют, или ещё что происходит, не знаю, с чем это связано. Вон как у «Спартака» было. Может, поэтому и проигрывают они.



В этом матче если тренеры угадают с вратарями, то у казанцев проблем точно не будет, и в две шайбы они своего соперника одолеют точно. Просто хозяева смотрятся и посильнее, и послаженнее. У них всё в порядке со взаимодействием, с реализацией большинства. А это всё в совокупности и приводит к успеху. У «Барыса» проблемы, а «Ак Барс» дома играет. По составу тоже условное равенство — как те, так и другие лишились пока что только двух хоккеистов», — сказал Кожевников.

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