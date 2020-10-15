«Ак Барс» — «Барыс». Прогноз: игра на выживание для Азеведу, Дица и Галиева в Казани

У соперников жуткий график и скромные возможности для ротации. Всё решит характер.

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16 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Барыс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.92, успех «Барыса» идёт за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Барыс» 16 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Барыс» 16 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.86, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.99. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 15.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Барыс» Нур-Султан (16.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все привыкли. Уже по традиции вслед за затишьем идёт насыщенный день. На четверг запланированы всего два матча, зато в пятницу их будет целых шесть. В 19:30 мск в Казани местный «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» начнёт выяснять отношения с «Барысом».

Соперники имеют определённые проблемы, однако вывеска всё равно бодрая. У казанцев несколько важных исполнителей выпали из обоймы из-за коронавируса. В результате созидание стало даваться с большим трудом, две шайбы в подавляющем большинстве случаев оказывались потолком.

Что любопытно, казанцы при этом умудряются набирать очки на протяжении пяти встреч: три победы и два поражения за пределами основного времени. Накануне они наконец-то показали качественный хоккей, без хлопот одолев на своём льду «Амур» (4:0). Все стало понятно уже к 28-й минуте, когда разница в счёте достигла трёх шайб.

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Атаковали агрессивно, в защите действительно помогали вратарю. Амир Мифтахов в результате совершил первый шатаут в КХЛ. А Дмитрий Квартальнов порадовал болельщиков на пресс-конференции: 15 октября лидеры возобновят тренировки. Значит, через несколько дней они потихоньку станут возвращаться в строй.

«Барыс» продолжает демонстрировать характер. После выхода с карантина прошёл заметный срок, проблемы с физической подготовкой по-прежнему очевидны. Всё же две недели простоя — это очень много на профессиональном уровне. Вот только даже в таких условиях клуб из Казахстана стабильно цепляется за очки.

Три победы в пяти матчах — достойный результат. Дальше начинается самое интересное. Выигрывают подопечные Юрия Михайлиса исключительно за пределами основного времени после счёта 2:2. А проигрывают строго со счётом 2:3. Правда, в основное время. Эта тенденция сохраняется уже пять матчей.

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Если вы верите в подобные вещи, рассмотрите ставки «тотал матча 4-5 гола» за прекрасный коэффициент 2.55 или «обе забьют больше 1.5 шайб» за 2.12. Скорее всего, темп получится невысоким, потому что свежести тут взяться неоткуда. «Ак Барс» вообще проведёт третью игру за четыре дня. Всё на своём льду, но в любом случае нагрузка мощная.

«Барыс» в принципе смотрится тяжеловато, да и календарь тоже тяжёлый. Битва в Казани станет четвёртой за семь суток. И третьей подряд на чужом льду. Строго говоря, расклад видится примерно таким: близкая игра, в которой всё будет зависеть от запаса сил и действий вратарей.

Возможностей для ротации у хозяев побольше, плюс свой лёд и поддержка болельщиков. Пожалуй, 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.01 смотрится нормально. Голевых подвигов на фоне усталости не ждём, но свои очки хозяева наверняка наберут.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Барыс» 16 октября 2020 года

График у соперников адский. «Ак Барс» проведёт третий матч за четыре дня. Утешение одно: все — на своём льду, да и лидеры скоро вернутся. У «Барыса» четвёртый поединок за семь суток, третий кряду — в гостях. И всё это на фоне проблем с физической готовностью после карантина. Думается, темп на таком фоне будет невысоким. Ждём вязкого хоккея, при котором шансы казанцев кажутся чуть выше. Всё же свой лёд и хоть какие-то возможности для ротации должны помочь.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.01.