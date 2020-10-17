«Эвертон» – «Ливерпуль»: прогноз Кирилла Дементьева на мерсисайдское дерби в 5-м туре АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Эвертон» – «Ливерпуль».

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 2.29.

«Встречи между «Ливерпулем» и «Эвертоном» всегда являются одними из самых принципиальных. А уж теперь, когда «ириски» лидируют в АПЛ, да еще и раскритиковали красных за новый проект английской премьер-лиги, матч будет особенно крутым. Понятно, что после международного перерыва прогнозировать намного сложнее. В каком состоянии приедут сборники, с коронавирусом или без, все это может наложить определенный отпечаток.



Мне не верится, что матч получится незрелищным, как это было летом, сразу после возобновления чемпионата. Там зафиксировали 0:0 при очень осторожной игре. Сейчас, я думаю, все будет наоборот. Предполагаю большое количество голов. Например, уже до перерыва команды могут обменяться забитыми мячами или кто-то сумеет отличиться дважды».