«Эвертон» – «Ливерпуль»: прогноз Кирилла Дементьева на мерсисайдское дерби в 5-м туре АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Эвертон» – «Ливерпуль».
Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 2.29.
«Встречи между «Ливерпулем» и «Эвертоном» всегда являются одними из самых принципиальных. А уж теперь, когда «ириски» лидируют в АПЛ, да еще и раскритиковали красных за новый проект английской премьер-лиги, матч будет особенно крутым. Понятно, что после международного перерыва прогнозировать намного сложнее. В каком состоянии приедут сборники, с коронавирусом или без, все это может наложить определенный отпечаток.
Мне не верится, что матч получится незрелищным, как это было летом, сразу после возобновления чемпионата. Там зафиксировали 0:0 при очень осторожной игре. Сейчас, я думаю, все будет наоборот. Предполагаю большое количество голов. Например, уже до перерыва команды могут обменяться забитыми мячами или кто-то сумеет отличиться дважды».
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