«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Александра Аксёнова на матч 11-го тура РПЛ

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Рубин».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.04.

«Краснодар» проводит неоднозначный сезон. С одной стороны, первое попадание в групповой этап Лиги чемпионов, с другой — после десяти туров в чемпионате России лишь восьмое место и пятнадцать набранных очков. И дальше будет труднее — начнутся еврокубки, а значит, игр станет больше. И при этом состав останется таким же, а значит, в новом для себя положении подопечные Мурада Мусаева наверняка будут чувствовать себя не всегда уютно. Впрочем, о будущем сейчас говорить бессмысленно — пока у «Краснодара» есть только игры нашего национального первенства, а значит, побеждать надо здесь и сейчас.



Ближайший соперник краснодарцев — казанский «Рубин», соседствующий в турнирной таблице с южанами. Команда, которую возглавляет Леонид Слуцкий, считается грозой авторитетов — ранее были обыграны ЦСКА и «Динамо». Да и в целом казанцы в последнее время показывают весьма эффектный футбол. Не всегда это приводит к победному результату, но наблюдать за этим интересно. И надо отметить, в этом есть определённая похожесть команд: и те и другие стремятся играть красиво и результативно. Очевидно, что «Краснодару» может не хватить Вандерсона, но и без него хозяева вполне могут победить, тем более что в остальном у краснодарцев вроде бы нет кадровых проблем. Впрочем, на исход ставить не буду — поставлю на результативность.



Таким образом, мой прогноз на матч «Краснодар» — «Рубин» — тотал больше 2.5 гола».