ЦСКА — «Динамо»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 11-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Динамо».
Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.74, ИТБ 5.5 углового ЦСКА за 1.95.
«Первый матч нового тренера бело-голубых Сандро Шварца. Армейцам будет непросто, ведь игроки соперника будут выпрыгивать из шорт, чтобы показать себя новому боссу во всей красе. К тому же у хозяев есть проблемы с кадрами: Фернандес все последние дни был изолирован, Магнуссен дисквалифицирован. Говорят, в центре может выйти пара Васин — Дивеев, плюс потребуется свежее решение на правом краю обороны в случае отсутствия Марио. Многие футболисты ЦСКА также были активно задействованы в составах сборных, в том числе в российской молодежке. Это значит, что игроки потратили много сил и эмоций. Впрочем, у «Динамо» тоже хватает сборников.
Надо еще учесть, что ЦСКА исторически чудовищно играет против «Динамо», хотя красно-синие уже много лет стабильно наверху, а бело-голубые гораздо менее стабильны в своих результатах. Но несмотря на это, за последние четыре года у ЦСКА всего одна победа над «Динамо» (в семи матчах), а если брать, к примеру, с 2012 года, то побед лишь две. В общем, если брать в расчет все обстоятельства, логичной выглядит ставка Х2.
Ну и традиционно, когда речь идет об армейцах, я предлагаю брать трендовую ставку на большое количество поданных красно-синими угловых. Учитывая статус хозяев и возможный характер игры (ЦСКА играет первым номером в позиционных атаках, «Динамо» вторым и огрызается контратаками), шансы, что ставка зайдет, выглядят весьма высокими. Прогнозировал бы ИТБ 4.5 угловых в экспресс и ИТБ 5.5 как одинарную ставку».
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