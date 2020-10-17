«Наполи» — «Аталанта»: прогноз Эльвина Керимова на матч 4-го тура Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Наполи» — «Аталанта».



Ставка: ИТБ 1.5 гола «Аталанты» за 1.85.



«Думаю, можно быть уверенным, что в матче будут голы. «Наполи» получил техническое поражение в матче с «Ювентусом», но в тех матчах, которые команда Гаттузо играла, она забила 8 мячей – «Наполи» одержал две победы.



«Аталанта» уверенно лидирует в Серии А – 3 матча и 3 победы, в которых забито 13 мячей. Это абсолютно уникальный показатель, рекордный для Серии А – никто так результативно не стартовал, как команда Гасперини. Алексей Мирачнук готов дебютировать, он заявлен на игру. Любопытно будет посмотреть, в какой он форме после травмы.



В прошлом сезоне «Аталанта» в двух матчах забила по два мяча в ворота «Наполи» — дома победила 2:0, а в Неаполе была ничья 2:2. Думаю, что и в этом матче бергамаски должны забить не менее двух голов. «Аталанта» очень атакующая, прессингующая команда. «Наполи» тоже может ввязаться в открытую игру, хотя с «Аталантой» этой делать рискованно, но «Наполи» играет дома.



Да, была пауза на матчи сборных, а после нее часто матчи бывают непредсказуемыми, но, я думаю, что можно быть уверенным в результативной игре «Аталанты». Индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1,5 голов за коэффициент 1,85. «Аталанта» продолжает играть в своем очень агрессивном стиле, она создает огромное количество моментов в каждом матче. «Наполи» будет давать играть, он не будет закрываться, поэтому «Наполи» может стать очередным «клиентом» «Аталанты» после «Кальяри», «Торино» и «Лацио». Думаю, «Аталанта» продолжит играть результативно».